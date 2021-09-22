В Казани экологи выясняют, почему озеро Ванюшино окрасилось в красный цвет

Специалисты взяли на изучение пробы воды. Фото: eco.tatarstan.ru

В казанском поселке Салмачи местные жители обраитли внимание, что находящееся рядом с их домами озеро Ванюшино окрасилось в странный красный цвет. Люди подумали, что кто-то сливает воду химикаты и обратились в Минкологии Татарстана.

Специалисты ведомства выехали на место и взяли для анализов пробы воды из озера. Почему озеро Ванюшино окрасилось в красный цвет станет по итогам лабораторных исследований, которые станут известны через неделю.