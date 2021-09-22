В Казани стоимость квадратного метра по социальной ипотеке возросла до 54 тысяч рублей

Как пояснили в Госжилфонде Татарстана, если этого не сделать, то стройки соципотечных домов могут остановиться. Фото: Иван МАКЕЕВ

Госжилфонд (ГЖФ) при президенте Татарстана сообщил о повышении в республике стоимости квадратного метра жилья, возводимого по программе социальной ипотеки. Как объяснили в ГЖФ, это пришлось сделать, в основном, из-за подорожания строительных материалов. Если этого не сделать, то возведение домов в Татарстане может остановиться.

- Особенно резким стал рост цен на металлургическую продукцию. Например, с ноября 2020 года по январь 2021-го цена на металл выросла в среднем сразу на 55%. Металл имеет значительный удельный вес в затратах на строительство и повышение цены неминуемо сказывается на стоимости объектов. Остальные строительные материалы подорожали в среднем на 20%, - отметили в пресс-службе Госжилфонда Татарстана.

Так, например, в Казани за один квадратный метр соципотечнго жилья с обязательной чистовой отделкой придется отдать порядка 54 тысяч рублей – рост за полтора года примерно на 27%, в Набережных Челнах его стоимость возросла до 47 тысяч рублей.

При этом в ГЖФ отмечают, что окончательная стоимость будущих квартир будет определена после завершения всех строительных работ и по итогам понесенных затрат.