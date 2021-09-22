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Общество22 сентября 2021 18:03

В Ульяновской области план по ремонту дорог на 2021 год выполнен на 90%

На территории региона велось обновление проезжей части общей протяженностью более 163 километров
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В настоящее время дорожные работы еще ведутся на 24 объектах

В настоящее время дорожные работы еще ведутся на 24 объектах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ульяновской области ремонт дорог, запланированный на 2021 год, завершен на 90%. В списке на обновление числились 63 объекта общей протяженностью более 163 километров, а также три капиталоемких объекта. Сообщает пресс-служба правительства региона.

- В полном объеме работы завершены на 18 объектах. Упомянутые три проекта – мост через реку Сельдь у поселка Дачный, автомобильная дорога между Тереньгульским и Кузоватовским районами и дорога «Старая Ерыкла – Ерыклинский» тоже сданы в эксплуатацию. На остальных участках работы находятся на завершающей стадии, - отмечают в областном правительстве.

В настоящее время работы еще ведутся на 24 дорожных участках. Их планируют закончить 30 сентября.