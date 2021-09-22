В Чувашии вводят штрафы за самовольный выезд на лед

Если автолюбитель нарушил правило повторно, сумма штрафа увеличится Фото: Олег УКЛАДОВ

В правительстве Чувашии одобрили проект постановления о введении штрафов за самовольный выезд на лед вне оборудованных переправ. Скоро законопроект будет вынесен на обсуждение в Госсовет республики. Сообщает пресс-служба правительства Чувашии.

- Сумма штрафа для граждан составит 3 тысячи рублей, должностных лиц – 5 тысяч рублей, а юридических лиц – 10 тысяч рублей. Если автолюбитель нарушил правило повторно, сумма штрафа увеличится. Исключением станут транспортные средства, служащие для передвижения по льду, - отметили в пресс-службе.

При одобрении данного законопроекта глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что учитывая тяжесть последствий от таких нарушений, предлагаемые размеры штрафов могут быть еще пересмотрены.