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Общество22 сентября 2021 20:54

В Чувашии вводят штрафы за самовольный выезд на лед

В ближайшее время соответствующий законопроект рассмотрят в Госсовете республики
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Если автолюбитель нарушил правило повторно, сумма штрафа увеличится

Если автолюбитель нарушил правило повторно, сумма штрафа увеличится

Фото: Олег УКЛАДОВ

В правительстве Чувашии одобрили проект постановления о введении штрафов за самовольный выезд на лед вне оборудованных переправ. Скоро законопроект будет вынесен на обсуждение в Госсовет республики. Сообщает пресс-служба правительства Чувашии.

- Сумма штрафа для граждан составит 3 тысячи рублей, должностных лиц – 5 тысяч рублей, а юридических лиц – 10 тысяч рублей. Если автолюбитель нарушил правило повторно, сумма штрафа увеличится. Исключением станут транспортные средства, служащие для передвижения по льду, - отметили в пресс-службе.

При одобрении данного законопроекта глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что учитывая тяжесть последствий от таких нарушений, предлагаемые размеры штрафов могут быть еще пересмотрены.