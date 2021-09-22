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Общество22 сентября 2021 15:34

В Набережных Челнах бизнесмен купил здание школы №7 вместе с землей

Объект находится в аварийном состоянии уже в течении пяти лет
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Известно, что местные власти просили за школу 8,6 миллиона рублей.

Известно, что местные власти просили за школу 8,6 миллиона рублей.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В набержночелнинском поселке Элеваторная гора местный бизнесмен купил на торгах здание школы №7 вместе с землей. Известно, что власти выставили это лот за 8,6 миллиона рублей.

Отмечается, что здание является аварийным и использовать его дальше по назначению опасно. В таком состоянии оно находится в течение последних пяти лет, последний раз там училось всего около 10 детей. Сейчас ребят из поселка на уроки в другие школы возит специальный автобус.

Также известно, что на выкупленном бизнесмене участке площадью более тысячи квадратных метров нельзя строить жилье. По документам там можно возвести лишь объекты общественно-делового значения. Это, например, кафе или магазины.