В Набережных Челнах бизнесмен купил здание школы №7 вместе с землей

Известно, что местные власти просили за школу 8,6 миллиона рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В набержночелнинском поселке Элеваторная гора местный бизнесмен купил на торгах здание школы №7 вместе с землей. Известно, что власти выставили это лот за 8,6 миллиона рублей.

Отмечается, что здание является аварийным и использовать его дальше по назначению опасно. В таком состоянии оно находится в течение последних пяти лет, последний раз там училось всего около 10 детей. Сейчас ребят из поселка на уроки в другие школы возит специальный автобус.

Также известно, что на выкупленном бизнесмене участке площадью более тысячи квадратных метров нельзя строить жилье. По документам там можно возвести лишь объекты общественно-делового значения. Это, например, кафе или магазины.