В Набережных Челнах из-за ремонта путей введут новые трамвайные маршруты

Временный маршрут №13 - один из пяти подобных, введенных на время ремонта трамвайных путей. Фото: пресс-служба администрации Набережных Челнов

С 27 сентября в Набережных Челнах начинается ремонт трамвайных путей по проспекту Сююмбике. С этого момента на участке между остановками «Ледовый дворец» и «Проспект Сююмбике» в сторону проспекта Яшьлек отменят движение трамваев. Сообщает пресс-служба городской администрации.

Изменения коснутся маршрутов №3 (в направлении Кузнечного завода), №6, №7 и №10.

Также в городе введут следующие временные маршруты:

- №13: Депо – улица Низаметдинова – 1-я автодорога – улица Раиса Беляева – проспект Московский – проспект Яшьлек – проспект Сююмбике – проспект Вахитова – Прессово-рамный завод;

- №14: поселок Сидоровка – проспект Набережночелнинский – проспект Сююмбике – проспект Вахитова – остановка «Управление ГИБДД»;

- №16: поселок Сидоровка – улица Низаметдинова – 1-я автодорога – улица Раиса Беляева – проспект Московский – проспект Яшьлек – кольцо проспекта Сююмбике (25 комплекс);

- №17: Литейный завод – улица Раиса Беляева – проспект Московский – проспект Яшьлек – кольцо проспекта Сююмбике (25 комплекс);

- №18: поселок Сидоровка – проспект Набережночелнинский – улица Раиса Беляева – проспект Московский – проспект Яшьлек – кольцо проспекта Сююмбике (25 комплекс).

Ремонт трамвайных путей продлится до 17 октября 2021 года.