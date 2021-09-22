В Татарстане медикам будут платить 200 рублей за каждого вакцинированного от коронавируса

В Татарстане медикам будут платить за каждого вакцинированного от COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, что в Татарстане медикам будут платить по 200 рублей за каждого вакцинированного ими от коронавируса пациента. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Такую выплату установили, чтобы материально стимулировать сотрудников, которые участвуют в проведении вакцинации. Начисление выплат проводится с 27 августа по 31 декабря 2021 года включительно.

Таким образом, при первом и втором этапе введения вакцины медикам, осуществляющим осмотр пациента перед прививкой, заплатят за него 60 рублей, а врачам, которые непосредственно вводят препарат, — по 40 рублей за одного привитого.