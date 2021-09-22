В Йошкар-Оле построят мост через реку Малая Кокшага

На участке дороги от Ленинского проспекта до строящегося моста уже укрепили основание дорожного полотна, уложили асфальтобетонную смесь. Фото: i-ola.ru

В Йошкар-Оле в рамках строительства объездной дороги в створе улиц Кирова-Строителей появится мост через реку Малая Кокшага. Подрядчик заверил, что пролетное строение будет полностью смонтировано до конца 2021 года. Сообщает пресс-служба городской администрации.

В настоящее время на участке дороги от Ленинского проспекта до строящегося моста уже укрепили основание дорожного полотна, уложили асфальтобетонную смесь. Сейчас дорожники осуществляют переустройство инженерных сетей.

Параллельно производится демонтаж гаражей. Договоренности почти со всеми собственниками достигнуты. 118 объектов уже снесены

Всего на реализацию I этапа проекта по строительству магистральной улицы в створе улиц Кирова и улицы Строителей выделено более 2,3 миллиарда рублей.