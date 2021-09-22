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Происшествия22 сентября 2021 14:54

В Казани пассажирская «Газель» загорелась во время движения

К счастью, никто не пострадал
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Транспорт, скорее всего, восстановлению уже не подлежит.

Транспорт, скорее всего, восстановлению уже не подлежит.

Фото: МЧС Татарстана

В эту среду, 22 сентября, в 7.47 в экстренные службы Казани поступила информация о том, что на улице Фучика напротив дома №155 во время движения загорелась пассажирская «Газель». Сообщает МЧС Татарстана.

- Прибывшие пожарные потушили огонь на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет, - также отметили в чрезвычайном ведомстве.

Сейчас причину возникновения пожара устанавливают дознаватели Госпожнадзора. Сама «Газель», скорее всего, восстановлению уже не подлежит.