В Татарстане более 80% домов строят с использованием эскроу-счетов

По этой схеме в республике сейчас строится 156 многоквартирных домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Анализ деятельности в учетно-регистрационной сфере за восемь месяцев 2021 года показал, что в республике более 82,6% домов строят с использованием эскроу-счетов. Сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана. Такие счета сводят на нет возникновение новых обманутых дольщиков

- В этом году количество договоров долевого участия с применением эскроу уже составило 73%. При этом 44% заявлений на регистрацию этих договоров были поданы заявителями в электронном виде, - прокомментировала зам руководителя регионального управления Лилия Бурганова.

СПРАВКА

Эскроу-счет – это банковский счет, где аккумулируются деньги дольщиков. Ни они, ни застройщик не может их снять до сдачи дома или расторжения договора. Фирмы возводят жилье за свои средства или взятые кредиты. Если что-то пойдет не так – не сдача дома в срок или банкротство застройщика, дольщики могут спокойно получить свои деньги обратно, а также сверху получить неустойку.