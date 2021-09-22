В Казани из-за велогонки Tour de Tatarstan Kazan развернут автобусы и перекроют улицы

Кроме того, для ряда маршрутов перенесут остановку «Центральный парк культуры и отдыха Казани».

25 сентября в городе пройдет шоссейная велогонка Tour de Tatarstan Kazan. Старт намечен на 8.00 от площадки около стадиона «Ак Барс Арена». Из-за соревнований на время изменят схему движения автобусов №22, №28 и №89.

Так, с 7.00 и до 12.30 они будут ходить: ул.К.Маркса – ул.Пушкина – ул.Право-Булачная – пл.Тысячелетия, а далее по прежним маршрутам.

Обратно они поедут по схеме: пл.Тысячелетия – ул.Лево-Булачная – ул.Пушкина, и далее снова по своим прежним маршрутам.

При всем этом вместо остановки «Центральный парк культуры и отдыха Казани» троллейбусы №3, №5 и №7, а также автобусы №№10а, 22, 30, 35, 63, 89 и 91, будут высаживать пассажиров в районе транспортной развязки на пересечении улиц Вишневского и Ершова.

Кроме того, на время велогонки Tour de Tatarstan Kazan в городе перекроют ряд улиц. Так, с 6.00 до 12.30 движение будет ограничено по второстепенной дороге (в направлении от дома №39 по Сибирскому тракту до дома №122б по пр.Ямашева, полностью); с 6.00 до 13.00 вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (полностью).

Так же 6.30 до 12.30 проезд для машин закроют под мостом на проспекте Ямашева (полное ограничение движения); по ул.Хакима (в направлении от ул.Амирхана до пересечения с ул.Чистопольской, полное ограничение движения с возможностью сквозного проезда по ул.Нигматуллина); по Чистопольскому кольцу (от съезда на ул.Сибгата Хакима до съезда на ул.Чистопольскую, ограничение двух правых полос движения); по ул.Чистопольской (в направлении от Чистопольского кольца до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена», ограничение трех правых полос движения); по ул.Сибгата Хакима (в направлении от ул.Декабристов до ул.Амирхана, полное ограничение движения); по ул.Амирхана (в направлении от ул.Сибгата Хакима до моста «Миллениум»), на мосту «Миллениум» (в направлении от ул.Сибгата Хакима до съезда на ул.Ершова, ограничение 1,5 правых полос движения); на съезде с ул.Подлужной на ул.Вишневского (полное ограничение движения); по ул.Ершова (в направлении от съезда с ул.Вишневского до ул.Карла Маркса, ограничение 1,5 правых полос движения); по ул.Карла Маркса (в направлении от ул.Ершова до ул.Толстого, ограничение 1,5 правых полос движения); по ул.Толстого (в направлении от ул.Карла Маркса до ул.Большой Красной, полное ограничение движения); по ул.Гоголя (в направлении от ЖК «Кристалл» до ул.Большой Красной, полное ограничение движения).

Также с 7.00 до 12.30 ограничение по движению автотранспорта введут на участках:

- ул.Большая Красная (в направлении от ул.Толстого до ул.Батурина, полное ограничение движения с возможностью сквозного проезда по ул.Гоголя, ул.Жуковского, ул.Пушкина, ул.Театральной, ул.Фукса, ул.Япеева);

- ул.Батурина (в направлении от ул.Карла Маркса до ул.Кремлевской набережной, полное ограничение движения);

- ул.Кремлевская набережная (в направлении от ул.Батурина до ул.Саид-Галеева, полное ограничение обоих направлений движения);

- съезд с Кремлевской дамбы в направлении к ул.Кремлевской набережной (полное ограничение движения);

- съезд с пл.Тысячелетия (в направлении от пл.Тысячелетия до ул.Батурина, полное ограничение движения);

- ул.Саид-Галеева (в направлении от съезда на ул.Кремлевской набережной до выезда с ул.Кремлевской набережной, ограничение 1,5 полос движения);

- Кремлевская дамба (по направлению от съезда с ул.Батурина до ул.Сибгата Хакима, ограничение 1,5 правых полос движения).