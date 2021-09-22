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Общество22 сентября 2021 12:30

В Набережных Челнах жители дома пожаловались на «бордель» и к ним пришла полиция

Утверждается, что в съемных квартирах живут не только проститутки, но и организованы прачечные
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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По итогам полицейской проверки будет принято процессуальное решение.

По итогам полицейской проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Набережных Челнах в высотном многоквартирном доме 19/01 из 283 квартир в аренду сдали 80. Причем часть жилья занимают проститутки, утверждают местные жители. Жильцы дома пытались выселить «бордель» ходя по различным инстанциям, но это ни к чему не привело. Среагировала только полиция. Правоохранители наведались в указанный дом с проверкой. Оказалось, что в некоторых квартирах арендаторы даже организовали прачечные. Сообщает Chelny-biz.ru.

Теперь по итогам проведенной проверки будут приняты процессуальные решения, пообещали в УМВД Набережных Челнов.