В казанском поселке Борисково пожар захватил три дома

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

В эту среду, 22 сентября, в 10.48 в экстренные службы Казани поступила информация о том, что в поселке Борисково на улице Горийская горит частный дом №114. Сообщает МЧС Татарстана.

- По прибытии пожарных горели три близко расположенных друг к другу дома - два деревянных и один кирпичный, а также надворные постройки, - отметили в чрезвычайном ведомстве.

Открытое горение было потушено в 11.54, ориентировочная площадь пожара составила 150 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Причины возгорания выясняют специалисты.