Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье22 сентября 2021 12:14

За одни сутки в Татарстане выявили 50 новых случаев коронавируса

Причем 41 из них только в Казани
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 26 587 человек.

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 26 587 человек.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В республике за минувшие сутки было выявлено 50 новых случаев коронавируса, три из них являются завозными, а 47 – контактными, сообщает Минздрав Татарстана.

- В этот раз 13 человек госпитализировано, 37 получают лечение на дому, - отметили в ведомстве.

При этом за указанные сутки подавляющее большинство зараженных зарегистрировали в Казани – 41 человек.

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 26 587 человек, 22 984 из них выздоровели, а 721 скончался в результате болезни.