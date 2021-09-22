За одни сутки в Татарстане выявили 50 новых случаев коронавируса

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 26 587 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В республике за минувшие сутки было выявлено 50 новых случаев коронавируса, три из них являются завозными, а 47 – контактными, сообщает Минздрав Татарстана.

- В этот раз 13 человек госпитализировано, 37 получают лечение на дому, - отметили в ведомстве.

При этом за указанные сутки подавляющее большинство зараженных зарегистрировали в Казани – 41 человек.

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 26 587 человек, 22 984 из них выздоровели, а 721 скончался в результате болезни.