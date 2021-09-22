В Казани готовят к открытию новый лабораторный корпус КНИТУ-КАИ

Объект расположен в здании №10 на улице Карла Маркса. Фото: mon.tatarstan.ru

В Вахитовском районе Казани готовится к сдаче в эксплуатацию новый лабораторный корпус КНИТУ-КАИ. В здании идет итоговая проверка. Сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

- Объект расположен в здании №10 на улице Карла Маркса. Корпус в три этажа занимает площадь 450,4 квадратных метра, - отметили в ведомстве.

После проверки при отсутствии замечаний новому лабораторному корпусу выдадут заключение о соответствии проектной документации. Затем здание можно будет эксплуатировать.