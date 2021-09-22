В Казани задержали курьера из Уфы с 19 килограммами наркотиков

Задержанный мужчина рассказал, что работает на интернет-магазин. Фото: скриншот с видео

Сотрудники ГИБДД совместно с ФСБ остановили на стационарном посту полиции "Малиновка" автомобиль, за рулем которого находился 29-летний житель Уфы. Во время проверки документов мужчина начал сильно нервничать. Из-за этого его решили досмотреть, а заодно обыскать его машину.

В результате было найдено и изъято 19 свертков и комкообразное вещество темного цвета. Как показала экспертиза, это было мефедрон массой 12 килограммов и 7 килограммов гашиша. В отношении жителя Уфы возбудили уголовное дело и отправили на время следствия под арест.

Мужчина уже дал признательные показания. По его словам, он является курьером интернет-магазина, Указанные 19 килограммов наркотиков он забрал в пригороде Санкт-Петербурга и вез в Уфу, чтобы расфасовать их по тайникам.

- Мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения, но он отказался. За что в отношении был составлен административный материал по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», - сообщили в МВД Татарстана.