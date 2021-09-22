Мэр Казани Ильсур Метшин приехал на работу на метро

Гости метрополитена заодно оценили работу нового поезда родных языков, который запустили в Казани в начале недели. Фото: телеграм-канал «Метроэлектротранса»

Утром 22 сентября мэр Казани Ильсур Метшин предпочел добраться до работы на метро. Градоначальник символично отметил всемирный день отказа от автомобиля. Мэра столицы Татарстана сопровождал гендиректор «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков. Сообщает телеграм-канал транспортного предприятия.

Гости метрополитена заодно оценили работу нового поезда родных языков, который запустили в Казани в начале недели.

На станции «Кремлевской» Метшину представили новое световое оформление, подготовленное ко Дню города. На станции подсветили фрески, заменили освещение стилизованных башен и восстановили подсветку панно на сводах.