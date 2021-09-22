Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2021 11:18

Мэр Казани Ильсур Метшин приехал на работу на метро

Так он символично отметил всемирный день отказа от автомобиля
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Гости метрополитена заодно оценили работу нового поезда родных языков, который запустили в Казани в начале недели. Фото: телеграм-канал «Метроэлектротранса»

Гости метрополитена заодно оценили работу нового поезда родных языков, который запустили в Казани в начале недели. Фото: телеграм-канал «Метроэлектротранса»

Утром 22 сентября мэр Казани Ильсур Метшин предпочел добраться до работы на метро. Градоначальник символично отметил всемирный день отказа от автомобиля. Мэра столицы Татарстана сопровождал гендиректор «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков. Сообщает телеграм-канал транспортного предприятия.

Гости метрополитена заодно оценили работу нового поезда родных языков, который запустили в Казани в начале недели.

На станции «Кремлевской» Метшину представили новое световое оформление, подготовленное ко Дню города. На станции подсветили фрески, заменили освещение стилизованных башен и восстановили подсветку панно на сводах.

Мэр Казани Ильсур Метшин прокатился до работы на метро. Автор: мэрия Казани