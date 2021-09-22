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Общество22 сентября 2021 10:46

В Казани в результате пожара на Даурской сгорели цветочный магазин и кафе

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В сгоревших помещениях общей площадью 50 квадратных метров функционировали цветочный магазин и кафе быстрого питания. Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

В сгоревших помещениях общей площадью 50 квадратных метров функционировали цветочный магазин и кафе быстрого питания. Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

22 сентября в Казани произошел пожар на улице Даурской. В результате сгорели два торговых павильона у здания №36б. Сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Сообщение о возгорании поступило в 4:52. Пожар потушили уже в 5:38. Пострадавших нет.

В сгоревших помещениях общей площадью 50 квадратных метров функционировали цветочный магазин и кафе быстрого питания.

Причина пожара выясняется.