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Общество22 сентября 2021 10:02

В Набережных Челнах после проверки налоговой 511 работодатель повысил зарплаты сотрудникам

Для легализации «теневой» зарплаты в текущем году в городе провели 49 комиссий
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Таким образом в городе избавляются от зарплат в конвертах.

Таким образом в городе избавляются от зарплат в конвертах.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Набережных Челнах сотрудники налоговой инспекции добились повышения заработной платы в 511 организациях города. В текущем году совместно с исполкомом Набережных Челнов они еженедельно проводили комиссии по вопросам повышения уровня жизни горожан. С января комиссия собиралась 49 раз, за это время проведены беседы с 561 налогоплательщиком. Сообщают «Челнинские известия».

НДФЛ от имеющихся задолженностей работодателей Набережных Челнов и повышения зарплат сотрудникам составил 22 миллиона 374 тысяч рублей. Сумма страховых взносов на ОПС, ОМС, ФСС равна 22 миллионам 374 тысячам рублей.

Таким образом в городе избавляются от зарплат в конвертах. В налоговой инспекции отмечают, что из-за сокрытия реальных доходов граждане могут лишиться социальных гарантий. В частности, размер официальной заработной платы влияет на пособие по временной нетрудоспособности, беременности и родам, на отпускные. Из-за маленькой зарплаты в банках могут отказать в предоставлении займов и кредитов, в том числе лишить доступа к ипотеке.