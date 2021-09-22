В Татарстане на реставрацию Дома Пасмурова потратят 118 миллионов рублей

Разработчиком проекта выступил «Татинвестгражданпроект», а заказчиком – ГИСУ Татарстана. Фото: скриншот

В Мензелинске запланированы ремонт и реставрация Дома Пасмурова за 118,2 миллиона рублей. Тендер на такую сумму разместили на сайте госзакупок.

Средства на проведение работбудут направлены из республиканского бюджета. Разработчиком проекта выступил «Татинвестгражданпроект», а заказчиком – ГИСУ Татарстана.

Дом Пасмурова постройки конца XIX века является объектом республиканского культурного наследия. Его площадь близка к 2 тысячам квадратных метров с учетом подвала. В настоящее время в здании функционирует городская администрация. Прежний вид строению будут возвращать, используя архивные фотографии.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10:00 27 сентября. В этот же день в 14:00 пройдет сам аукцион.