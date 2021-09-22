В поселке Юдино в Казани почти на месяц перекроют движение на трех улицах

На трех улицах поэтапно будут проводить работы по прокладке трассы водопровода и водоотведения к одному из жилых домов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С 23 сентября по 21 октября на трех улицах поселка Юдино Кировского района Казани закроют движение. Ограничения коснутся улиц Лейтенанта Красикова, Бирюзовой и Политехнической. Соответствующее постановление подписали в городской администрации.

С 23 сентября по 6 октября движение ограничат возле жилого дома №1 на улице Лейтенанта Красикова и возле жилого дома №1 на улице Бирюзовой.

Рядом с домом №9 на Политехнической дорога в сторону Молодогвардейской будет перекрыта с 3 по 21 октября, а в сторону Октябрьского переулка – с 7 по 21 октября.

С 11 по 21 октября движение транспорта будет закрыто на участке возле здания №11б на улице Политехнической.

На последнем участке – рядом со зданием №11а на Политехнической проезд для транспорта будет закрыт с 15 по 21 октября.

На указанных участках дорог поэтапно будут проводить работы по прокладке трассы водопровода и водоотведения к одному из жилых домов.