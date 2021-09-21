В Альметьевске из пожара спасли 24 человека

Пожар произошел сегодня вечером. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Вечером 21 сентября в девятиэтажном доме коридорного типа по улице Сулеймановой, дом 22 в Альметьевске произошел пожар. На спасение выехали подразделения пожарно-спасательного гарнизона города: пять единиц техники и 23 человека личного состава. Об этом сообщает МЧС Татарстана.

—На момент прибытия первых пожарных подразделений в здании создалось сильное задымление. Люди просили о помощи, едкий дым проникал в квартиры. Пожарные незамедлительно приступили к поиску и спасению людей, —отметили в ведомстве.

Из пожара сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона были спасены 24 человека, в том числе трое детей.

Причину произошедшего установят дознаватели государственного пожарного надзора.