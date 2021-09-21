В Татарстане подтвердили еще пять случаев смерти от коронавируса

Таким образом, число умерших от COVID-19 в Татарстане возросло до 721. Фото: Олег УКЛАДОВ

В республике подтверждено еще пять смертей от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - говорится в обращении ведомства.

Так, очередными жертвами вируса мужчины в возрасте 86, 80, 69 и 55 лет, а также 66-летняя женщина. Таким образом, число умерших от COVID-19 в Татарстане возросло до 721.