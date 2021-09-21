В Новочебоксарске детский стационар перепрофилируют в инфекционный

Туда будут доставлять детей с 4 до 17 лет из разных районов и городов республики.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Детский стационар Новочебоксарского медицинского центра в Чувашии перепрофилировали в инфекционный. Он начнет принимать юных пациентов с такими диагнозами, как ОРЗ, бронхит и пневмония.
При этом на странице республиканского Минздрава в Instagram отмечается, что отделение не будет ковидным. Дети, болеющие коронавирусом, проходят лечение в инфекционном корпусе Городской клинической больницы №2 в Чебоксарах.
В режим инфекционного стационара больница Новочебоксарска переведена из-за высокого роста заболевания у детей. Туда будут доставлять детей с 4 до 17 лет из разных районов и городов республики.