В Новочебоксарске детский стационар перепрофилируют в инфекционный

Туда будут доставлять детей с 4 до 17 лет из разных районов и городов республики. Фото: Олег УКЛАДОВ

Детский стационар Новочебоксарского медицинского центра в Чувашии перепрофилировали в инфекционный. Он начнет принимать юных пациентов с такими диагнозами, как ОРЗ, бронхит и пневмония.

При этом на странице республиканского Минздрава в Instagram отмечается, что отделение не будет ковидным. Дети, болеющие коронавирусом, проходят лечение в инфекционном корпусе Городской клинической больницы №2 в Чебоксарах.

В режим инфекционного стационара больница Новочебоксарска переведена из-за высокого роста заболевания у детей. Туда будут доставлять детей с 4 до 17 лет из разных районов и городов республики.