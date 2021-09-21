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Здоровье21 сентября 2021 20:25

В Новочебоксарске детский стационар перепрофилируют в инфекционный

Он будет принимать пациентов с ОРЗ, бронхитом и пневмонией
Инзиля ШАКИРОВА
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Туда будут доставлять детей с 4 до 17 лет из разных районов и городов республики.

Туда будут доставлять детей с 4 до 17 лет из разных районов и городов республики.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Детский стационар Новочебоксарского медицинского центра в Чувашии перепрофилировали в инфекционный. Он начнет принимать юных пациентов с такими диагнозами, как ОРЗ, бронхит и пневмония.

При этом на странице республиканского Минздрава в Instagram отмечается, что отделение не будет ковидным. Дети, болеющие коронавирусом, проходят лечение в инфекционном корпусе Городской клинической больницы №2 в Чебоксарах.

В режим инфекционного стационара больница Новочебоксарска переведена из-за высокого роста заболевания у детей. Туда будут доставлять детей с 4 до 17 лет из разных районов и городов республики.