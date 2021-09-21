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Общество21 сентября 2021 18:05

В Татарстане утвердили стоимость социального проездного

Так, билет на поездку в общественном транспорте можно будет купить за 20 рублей
Инзиля ШАКИРОВА
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Пользоваться социальным проездным по единому тарифу можно в автобусах, трамваях и троллейбусах, но только на территории города.

Пользоваться социальным проездным по единому тарифу можно в автобусах, трамваях и троллейбусах, но только на территории города.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане утвердили стоимость разовой поездки по месячному социальному проездному и детскому проездному билетам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Так, стоимость поездки по данным проездным билетам составит 20 рублей. Пользоваться проездным можно в автобусах, трамваях и троллейбусах, но только на территории города.

Стоимость одного пассажиро-километра в пригородном сообщении как для детей, так и для взрослых, составит 2,4 рубля.