В Татарстане утвердили стоимость социального проездного

Пользоваться социальным проездным по единому тарифу можно в автобусах, трамваях и троллейбусах, но только на территории города.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Татарстане утвердили стоимость разовой поездки по месячному социальному проездному и детскому проездному билетам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Так, стоимость поездки по данным проездным билетам составит 20 рублей. Пользоваться проездным можно в автобусах, трамваях и троллейбусах, но только на территории города.
Стоимость одного пассажиро-километра в пригородном сообщении как для детей, так и для взрослых, составит 2,4 рубля.