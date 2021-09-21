В Татарстане утвердили стоимость социального проездного

Пользоваться социальным проездным по единому тарифу можно в автобусах, трамваях и троллейбусах, но только на территории города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане утвердили стоимость разовой поездки по месячному социальному проездному и детскому проездному билетам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Так, стоимость поездки по данным проездным билетам составит 20 рублей. Пользоваться проездным можно в автобусах, трамваях и троллейбусах, но только на территории города.

Стоимость одного пассажиро-километра в пригородном сообщении как для детей, так и для взрослых, составит 2,4 рубля.