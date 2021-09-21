Жителя Казани за одобрение теракта в школе Беслана приговорили к штрафу на 300 тысяч рублей

Такой приговор вынес Центральный окружной военный суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вступил в силу приговор Центрального окружного военного суда, вынесенный 26-летнему жителю Казани. Он признал свою вину, тем не менее теперь обязан заплатить 300 тысяч рублей штрафа за одобрение теракта. Сообщает пресс- служба УФСБ Татарстана.

- Мужчина был задержан в феврале 2021 года. В отношении его возбудили уголовное дело по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», - отметили в УФСБ республики.

Было доказано, что в 2019 году осужденный из соображений национального и религиозного превосходства начал размещать на своей странице в ВКонтакте комментарии, в которых одобрял террористов, захвативших в 2004 году здание школы в Беслане.

При этом он оправдывал действия главарей террористов того периода Шамиля Басаева и Доку Умарова и как гласит из материалов дела: «приветствовал гибель значительного количества представителей русской и осетинской национальностей».