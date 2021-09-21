Руководство Трансэнергопром и ЭСК РусГидро обсудило дальнейшее развитие ЧЭСК

Фото: предоставлено пресс-службой

Генеральный директор АО «ЭСК РусГидро» Владимир Кимерин и генеральный директор ООО «Трансэнергопром» Елена Климашевская провели ряд рабочих встреч на территории Чувашской Республики в рамках организационных процедур по покупке 100-процентного пакета акций Чувашской энергосбытовой компании. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития ЧЭСК, повышения качества энергоснабжения потребителей региона. Стратегически важные темы были рассмотрены совместно с Главным федеральным инспектором по Чувашской Республике Геннадием Федоровым и врио министра промышленности и энергетики Александром Кондратьевым.

В ходе встречи с коллективом Чувашской энергосбытовой компании генеральный директор ЭСК РусГидро Владимир Кимерин поблагодарил работников за долгие годы совместной плодотворной работы. Генеральный директор Трансэнергопром Елена Климашевская, в свою очередь, отметила слаженную работу компании и прочную материально-техническую базу. Также в рамках общения с коллективом Елена Валентиновна заверила, что все успешные проекты ЧЭСК будут продолжены, компания будет развиваться и возьмет курс на цифровизацию.

На рабочем совещании особое внимание энергетики уделили вопросу, касающемуся Федерального закона от 27.12.2018г. № 522-ФЗ. Руководством обсуждались уже реализованные проекты по установке интеллектуальной системы учета электрической энергии в регионе и перспективы развития ЧЭСК в области дальнейшей цифровизации работы предприятия в той области.

С рабочим визитом Елена Климашевская посетила Канашское и Цивильское межрайонные отделения ЧЭСК. Были поставлены задачи по развитию единых расчетно-кассовых центров. Этот вопрос также обсуждался на встрече с главой администрации города Канаша Виталием Михайловым.

Фото: предоставлено пресс-службой

- Мы намерены активно развивать интерактивные сервисы компании, однако 20% населения все равно будет ходить в клиентские офисы. Учитывая это, открытие современных единых расчетно-кассовых центров поможет улучшить качество обслуживания потребителей, ускорить процесс обмена данными между организациями. Кроме того, создание новых рабочих мест в муниципалитетах позволит улучшить микроэкономический климат на рынке труда, - отметила Елена Климашевская.

СПРАВКА

ООО «Трансэнергопром» - независимая динамично развивающаяся энергосбытовая компания осуществляющая деятельность на территории 24 регионов России с ежегодным объемом реализации электроэнергии более 6 млрд. кВт*ч.

10 лет Группа Трансэнергопром является надежным партнером в поставке и сокращении затрат на электроэнергию 477 крупнейшим предприятиям страны.

Группа компаний Трансэнергопром является холдинговой структурой и включает в себя:

- энергосбытовые компании,

- теплогенерирующую компанию со статусом Единой теплоснабжающей организации,

- строительную и ремонтно-эксплуатационную компанию, со статусом Единого генерального подрядчика в области электроэнергетики для ряда крупных промышленных предприятий

АО «Чувашская энергосбытовая компания» является Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Чувашской Республики. Клиентами и партнерами АО «ЧЭСК» являются порядка 14,7 тысяч юридических лиц и 437 тысяч абонентов-физических лиц. Деятельность восьми межрайонных отделений компании охватывает все районы и города республики. С 1 декабря 2012 г. ЧЭСК начала работу в качестве управляющей компании.

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