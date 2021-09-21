В КФУ объявили день траура по погибшим при стрельбе в Пермском университете

В связи с трауром в КФУ отменили все развлекательные мероприятия и передачи Фото: Евгения БУБЛИК

21 сентября в Казанском федеральном университете (КФУ) объявили днем траура по погибшим в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

- Жестокое нападение потрясло все университетское сообщество. Оно унесло жизнь 6 человек, более 20 пострадавших находятся в больницах, — сказано в сообщении пресс-службы КФУ.

В этот день там отменили все развлекательные мероприятия и передачи. На всех зданиях университета приспустили флаги. С минуты молчания начался рабочий день во всех подразделениях вуза, как и занятия студентов.