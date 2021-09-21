В Татарстане утвердили стоимость содержания пьяных в вытрезвителе

Деньги на это будут выделять из бюджетов городов и районов. Фото: Алексей ФОКИН

Правительство Татарстана утвердило нормативы стоимости услуг по оказанию помощи гражданам в состоянии опьянения. Соответствующее постановление Кабинета министров республики вступит в законную силу с 1 января 2022 года.

Так, стоимость услуг вытрезвителя для находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения составит 617,85 рубля за койко-день. При этом в 2023 году цена увеличится до 619,38 рубля, а в 2024-м — до 620,96 рубля. Деньги на это будут выделять из бюджетов городов и районов.

Также утверждено и количество коек в вытрезвителях в 2022 году. 40 мест будет в Казани, в Набережных Челнах — 20. В Азнакаевском, Альметьевском, Бугульминском, Елабужском, Заинском, Зеленодольском, Лениногорском, Нижнекамском и Чистопольском районах предусмотрено по 10 коек.