В Казани в еще одном торговом центре для мусульман открыли молельную комнату

Комната находится на третьем этаже торгового центра – возле фудкорта, на солнечной стороне. Фото: dumrt.ru

21 сентября в торговом центре «Тандем» в Казани для мусульман начала работать молельная комната. Она стала шестым подобным помещением по городу вслед за аналогичными в торговых центрах «Казан Молл», «Мега», «Сувар Плаза», «Порт» и «Караван». Сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

Комната находится на третьем этаже торгового центра – возле фудкорта, на солнечной стороне. Она оборудована системой кондиционирования. В ней одновременно могут молиться до 15 человек. Также есть возможность совершения намаза для женщин.

На церемонии открытия было отмечено, что в ближайшие полгода планируется создание молельных комнат в трех оставшихся торговых центрах Казани.