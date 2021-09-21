В Чувашии в Ельниковской роще появилась пара павлинов

Фото: @elnikovskaya_rosha

В конце лета новочебоксарские депутаты подарили зоопарку Ельниковской рощи самца индийского павлина. Вскоре после этого в зоопарк прибыла и пава. Об этом сообщили на странице "Ельниковская Роща" в Instagram.

На данный момент птицы благополучно прошли карантин уже представлены на экспозиции зоопарка.

Новые обитатели по праву считаются одними из самых красивых птиц в мире и являются настоящими долгожителями, живут около 25 лет. Примечательно, что яркие краски в оперении имеют только павлины, павы же обладают более скромным окрасом сероватых оттенков.