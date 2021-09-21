В Казани из-за «Ночного велофеста — 2021» перекроют ряд центральных улиц

На некоторых участках будет полностью перекрыто движение. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Казани в ночь с 25 на 26 сентября ограничат движение автомобилей по ряду улиц. Это связано с проведением «Ночного велофеста — 2021».

Так, на период проведения мероприятия будут перекрыты следующие участки:

25 сентября с 20:00 до 22:30 — пл. 1 Мая (полное ограничение движения), ул. Кремлевская, на участке от ул. Кремлевской, 1, до ул. М. Джалиля (полное ограничение движения);

25 сентября с 21:30 до 22:30 — ул. Чернышевского, на участке от ул. Чернышевского, 9, до ул. Дзержинского (полное ограничение движения);

25 сентября с 21:30 до 23:00 — ул. Лобачевского, на участке от ул. К. Маркса до ул. Лобачевского, 15 (приостановление направления движения);

25 сентября с 22:00 до 23:00 — ул. Театральная, на участке от ул. К. Маркса до ул. Касаткина, 15 (полное ограничение движения);

25 сентября с 22:00 до 23:30 — ул. Бассейная, на участке от ул. Пушкина до ул. Малой Красной (полное ограничение движения);

25 сентября с 22:30 до 23:30 — ул. М. Горького, на участке от ул. Пушкина до ул. Курашова (полное ограничение движения);

25 сентября с 22:30 до 00:00 — ул. Т. Миннуллина, на участке от ул. Тихомирнова до ул. Островского (полное ограничение движения);

с 23:00 25 сентября до 00:30 26 сентября — ул. Спартаковская, на участке от ул. А. Айдинова до ул. Н. Назарбаева (полное ограничение движения);

с 00:00 до 1:00 26 сентября — ул. Ф. Карима, на участке от ул. К. Насыри до ул. Г. Тукая (полное ограничение движения);

с 00:30 до 2:00 26 сентября — ул. Астрономическая, на участке от ул. Право-Булачной до ул. Астрономической, 17 (полное ограничение движения);

с 01:00 до 2:30 26 сентября — по ул. Декабристов, на участке от пл. Тысячелетия до ул. С. Хакима (приостановление одного направления движения);

с 01:30 до 3:00 26 сентября — по ул. С. Хакима, на участке от ул. Декабристов до ул. Бондаренко (полное ограничение движения).