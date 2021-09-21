На севере Ульяновска изменили схему дорожного движения

Новая схема движения транспорта на севере Ульяновска. Фото: ulmeria.ru

В ряде улиц северной части Ульяновска ввели новую схему проезда транспорта. Решение об изменениях направлений и некоторых правил движения было принято в августовском сходе граждан, а 21 сентября окончательно вступило в силу. Сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

Так, участок от Маяковского до Декабристов на улице Пархоменко стал односторонним в сторону улицы Репина.

Знаки «Главная дорога» установлены от улицы Ватутина, до улицы Белинского, в частности, на улицах Дачная, Декабристов, Зои Космодемьянской и Кулибина.

На Белинского, Чайковского, Толбухина, Баумана, Пархоменко и Ватутина появились знаки «Движение без остановки запрещено».

Также на улице Пархоменко – на участке от улицы Маяковского до улицы Зои Космодемьянской установлены шесть кордовых искусственных дорожных неровностей с размещением дорожного знака «Ограничение скорости» до 20 километров в час.