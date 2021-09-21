В Казани заработали новые пункты пополнения транспортных карт

Новые пункты продаж и пополнения транспортных карт для поездок в общественном транспорте открыли в Казани Фото: Евгения БУБЛИК

В Казани открылись новые пункты пополнения транспортных карт. Сообщает мэрия города.

Новые пункты работают по следующим по адресам: улица Фучика, 72 и 96; улица Адоратского, 1К и 12; улица Бигичева, 2А; улица Мавлютова, 17; улица Даурская 27А; улица Максимова, 27А. Еще пункты работают в ТЦ «Удача», на остановке «Солнышко», в переходе площади Тукая и на станциях метро. К слову, там можно не только пополнить баланс транспортной карты, но и купить ее.