В Казани в 2022 году планируют провести чемпионат мира по киберспорту

Но пока можно говорить лишь об участии города в заявочной кампании на право проведения чемпионата. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этот вторник, 21 сентября, на пленарной сессии международного форума Kazan Digital Week 2021, который проходит в выставочном центре «Казань Экспо», президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в столице республике планируется провести чемпионат мира по киберспорту. Он заверил, что данное решение уже согласовано с главой Минцифры России Максутом Шадаевым.

Отметим, что это еще не означает, что столь масштабное событие пройдет именно в Казани. Пока речь идет лишь об участии города в заявочной кампании на право проведения чемпионата.

Для справки, международный форум Kazan Digital Week 2021 проходит в столице Татарстана с 21 по 24 сентября. Он считается одной из лучших площадок для обмена опытом в сфере цифровых технологий. Так, в частности, в Казани российские и зарубежные компании представили свои IT-разработки в сфере здравоохранения, образования, промышленности, транспорта, безопасности дорожного движения и связи.

И это не только выставка новинок, но и техническая, а также коммерческая коммуникация, разработчиков технологий со своими пользователями.