В Казани возведение очередного участка Вознесенского тракта обойдется почти в 6,3 миллиарда рублей

По документам, срок выполнения дорожных и строительных работ обозначен до 15 ноября 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани стоимость создания участка Вознесенского тракта от Гвардейской до проспекта Победы составит почти 6,3 миллиарда рублей. Финансирование будет обеспечено из республиканского бюджета. Тендер с данной информацией опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает государственное казенное учреждение «Главтатдортранс». По документам, срок выполнения работ обозначен до 15 ноября 2023 года.

Средства для строительства будут выделяться в несколько этапов. Так, в этом году направят 2,2 миллиарда рублей, в 2022-ом выделят еще 2,6 миллиарда рублей, а в 2023-м потратят 1,3 миллиарда рублей.