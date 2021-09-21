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Здоровье21 сентября 2021 12:43

В Татарстане за одни сутки выявили 51 новый случай COVID-19

Все они являются контактными
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В этот раз госпитализация понадобилась 25 инфицированным.

В этот раз госпитализация понадобилась 25 инфицированным.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 21 сентября, за прошедшие сутки в республике выявили 51 новый случай заражения COVID-19, все они являются контактными. Сообщает Минздрав Татарстана.

- В этот раз госпитализация понадобилась 25 инфицированным, остальные 26 пациентов получают лечение на дому, - также заявили в ведомстве.

Отметим, что за указанные сутки больше всего зараженных зарегистрировали в Казани – 21 человек, а также в Набережных Челнах – 12 человек.

Всего же в Татарстане за все время COVID-19 был обнаружен у 26 537 человек, 22 950 из которых, в том числе 32 человека за прошедшие сутки, смогли победить болезнь, а 716 скончались.