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Общество21 сентября 2021 11:58

В Нижнекамске ищут претендентов на должности заместителей руководителя Исполкома района

Речь идет о четырех вакантных местах
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Конкурс назначен на 12 октября текущего года

Конкурс назначен на 12 октября текущего года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрация Нижнекамска запустила конкурс по отбору в резерв управленческих кадров на должности заместителей руководителя Исполкома района.

В настоящее время там вакантны четыре должности:

- первый заместитель по развитию малого и среднего предпринимательства, инвестициям и ТОСЭР;

- заместитель по строительству;

- заместитель по экологии и охране труда;

- заместитель по транспорту и связи.

Среди требований к кандидатам отмечены высшее образование, а также стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности либо направлению подготовки на менее четырех лет.

Заявочная кампания продлится до 9 октября. Документы можно предоставить лично в здании Дома Советов, отправить туда по почте, либо направить в электронном виде на Kadr.nk@tatar.ru. Сам конкурс состоится 12 октября 2021 года.