Встреча «Ак Барса» с подольским «Витязем» в Казани завершилась победой хозяев – 2:1

Счет матча был открыт уже на третьей минуте. Фото: ak-bars.ru

20 сентября в Казани состоялся матч «Ак Барса» с подольским «Витязем». Исход встречи со счетом 2:1 принес хозяевам пятую победу, а гостям – седьмое поражение в сезоне.

На лед «Ак Барс» вышел с измененным стартовым составом. Михаила Глухова в первой тройке нападения заменил Артур Бровкин. А Данис Зарипов уступил место дебютанту команды – 20-летнему форварду Аделю Булатову.

Счет матча был открыт уже на третьей минуте. Передача Александра Бурмистрова была реализована Артуром Бровкиным, который забил свой первый гол в КХЛ. На 13-й минуте «Витязь» отыграл шайбу – от паса Артёма Бородкина и Микса Индрашиса шайбу забросил Даниэль Одетт.

Вторая 20-минутка была полна жестких столкновений, но они не повлияли на счет матча.

А вот в третьем периоде игроки подключили азарт. Однако ход матча решился в его последние минуты, когда форвард «Ак Барса» Кирилл Петров точным броском попал в ворота. Шайба стала для хоккеиста сотой по счету в составе казанской команды. Последнюю минуту «Витязь» сыграл вшестером, сняв вратаря, но ситуацию это не спасло. Финальный счет – 2:1 в пользу хозяев.

После девяти матчей «Ак Барс» набрал 11 очков и занял четвертую позицию в таблице. Игра в рамках следующего тура для казанского клуба пройдет 24 сентября в 19:00. В домашнем матче «Ак Барс» встретится с «Адмиралом» из Владивостока.