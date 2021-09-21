В Казани за 300 миллионов рублей продается исторический особняк и ресторан на берегу Кабана

Вместе со зданием владелец намерен продать готовый ресторанный бизнес. Фото: vk.com/simurghalal

В Казани объявили о продаже дома купца Садовского на набережной Кабана. Памятник истории в здании №4 на Шигабутдина Марджани был построен в 1868 году. Нынешний владелец трехэтажного дома площадью 1 138 квадратных метров обозначил цену в 299,9 миллиона рублей.

Сейчас здание принадлежит главе финансово-промышленной группы «Симург» Самаду Хакимову, который выкупил памятник истории на торгах исполкома города еще в 2011 году. В то время объект, нуждавшийся в капремонте, достался Хакимову за 7,5 миллионов рублей.

Исходя их текста объявления, новый владелец вложил немалые средства и полностью отреставрировал здание. В 2014 году здесь были заменены плиты перекрытия, обновлен фундамент. На первом этаже создан новый ресторан и летняя веранда. Данный готовый бизнес Хакимов тоже намерен продать вместе со зданием.

Также из преимуществ объекта недвижимости отмечены задний двор с двумя закрытыми въездами и выездами, в том числе территория с паркингом. На внутренней территории земельного участка владельца согласовано строительство отдельного здания на 650 квадратных метров.