«Рубин» уступил «Зениту» в восьмом туре РПЛ – 1:3

Тренер хозяев Леонид Слуцкий эмоционально отреагировал на ход судейства, получил две желтые карточки и заработал удаление. Фото: пресс-служба ФК "Рубин"

20 сентября в Казани прошла встреча «Рубина» с петербургским «Зенитом» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги. Гости обыграли команду казанского клуба со счетом 1:3. Во время матча первыми голами в сезоне отличился нападающий «Зенита» Артем Дзюба. А вот тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ближе к концу встречи заработал удаление.

Матч начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Перми.

Стартовый гол был забит на 24-ой минуте матча. Артем Дзюба обводящим ударом точно пробил в девятку, обеспечив свой первый мяч в этом сезоне. Преимущество гости закрепили уже спустя 5 минут. Второй гол матча из пределов штрафной забил Клаудиньо. До перерыва Дзюба снова успел отличиться, оформив дубль. Нападающий замкнул передачу Далера Кузяева на дальней штанге.

«Рубин» смог отыграть только один мяч, и то не без промахов соперника. На 67-ой минуте после стандарта полузащитник казанского клуба Оливер Абильдгор сильно пробил головой. Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков попытался выбить мяч, но отправил его в собственные ворота – 1:3.

Но пик матча был зафиксирован на 76-ой минуте встречи, когда главный тренер хозяев Леонид Слуцкий эмоционально отреагировал на ход судейства, получил две желтые карточки и заработал удаление. Оно стало вторым за всю карьеру Слуцкого, в обоих случаях решение принимал арбитр Сергей Иванов.

По итогам встречи, «Зенит» все так же лидирует в турнирной таблице, но уже с 20 очками на счету. «Рубин» же находится на пятой позиции, в его копилке 14 очков.