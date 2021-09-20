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Общество20 сентября 2021 20:43

«Красная зона» в Вурнарской больнице Чувашии до сих пор ждет начала отопительного сезона

В медучреждении из-за долгов за газ все еще нет отопления
Инзиля ШАКИРОВА
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Просроченная задолженность этого муниципального образования достигла 18,3 миллионов рублей.

Просроченная задолженность этого муниципального образования достигла 18,3 миллионов рублей.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отопительный сезон в Чувашии начался уже 13 сентября, однако тепло поступило не во все дома и здания республики. Так, «красная зона» больницы в Вурнарском районе до сих пор остается без отопления.

Глава Чувашии Олег Николаев раскритиковал руководителя администрации района Андрея Тихонова за то, что в муниципалитете до сих пор не начался отопительный сезон. Причина задержки пуска тепла — долги за газ. Просроченная задолженность этого муниципального образования достигла 18,3 миллионов рублей.

- «Красная зона» у вас без отопления, +16 градусов. Люди лежат при смерти, а еще и холодно. А вы нам тут сказки рассказываете, - сказал Глава Чувашии Олег Николаев.

Руководитель администрации Андрей Тихонов после критики главы региона обещал наладить теплоснабжение к 21 сентября.