Четыре управляющие компании Казани не готовы к отопительному сезону

Работы по опрессовке и промывке сетей в многоквартирных жилых домах выполнили не в полном объеме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Ново-Савиновского района Казани провела проверку соблюдения требований при подготовке к предстоящему отопительному сезону. Проверка проводилась в управляющих компаниях, товариществах собственников жилья и жилищно-строительных кооперативах.

По ее результатам оказалось, что четыре управляющие компании не готовы к отопительному сезону. Работы по опрессовке и промывке сетей в многоквартирных жилых домах выполнили не в полном объеме.

Руководителям прокуратура республики объявила предостережения.