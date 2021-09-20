Четыре управляющие компании Казани не готовы к отопительному сезону

Работы по опрессовке и промывке сетей в многоквартирных жилых домах выполнили не в полном объеме.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прокуратура Ново-Савиновского района Казани провела проверку соблюдения требований при подготовке к предстоящему отопительному сезону. Проверка проводилась в управляющих компаниях, товариществах собственников жилья и жилищно-строительных кооперативах.
По ее результатам оказалось, что четыре управляющие компании не готовы к отопительному сезону. Работы по опрессовке и промывке сетей в многоквартирных жилых домах выполнили не в полном объеме.
Руководителям прокуратура республики объявила предостережения.