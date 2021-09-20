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Общество20 сентября 2021 19:49

Четыре управляющие компании Казани не готовы к отопительному сезону

Руководителям организаций прокуратура республики объявила предостережения
Инзиля ШАКИРОВА
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Работы по опрессовке и промывке сетей в многоквартирных жилых домах выполнили не в полном объеме.

Работы по опрессовке и промывке сетей в многоквартирных жилых домах выполнили не в полном объеме.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Ново-Савиновского района Казани провела проверку соблюдения требований при подготовке к предстоящему отопительному сезону. Проверка проводилась в управляющих компаниях, товариществах собственников жилья и жилищно-строительных кооперативах.

По ее результатам оказалось, что четыре управляющие компании не готовы к отопительному сезону. Работы по опрессовке и промывке сетей в многоквартирных жилых домах выполнили не в полном объеме.

Руководителям прокуратура республики объявила предостережения.