Воду отключат с 9.00 22 сентября. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Из-за запланированных работ на сетях водопровода в Вахитовском районе Казани почти на сутки отключат воду в более чем 30 домах.

Так, с 9.00 22 сентября до 6.00 23 сентября краны пересохнут по следующим адресам: ул.Ахтямова, 1, 6, 7, 14, 16, 18а, ул.Тукая, 71, 73д, 75, 75г, 77а, 77б, 80, 81/9, 82, 82 корп.1-3; 83, 84, 84а, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, ул.Сафьян, 9/81, ул.Марджани, 40/1, 42, 44, 48.

- Просьба жильцам заранее сделать все необходимые запасы, автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60, - сообщает МУП «Водоканал».

Почти на сутки отключат воду в некоторых домах Вахитовского района Казани

Это связано с работами на сетях водопровода.