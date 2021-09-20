Казанский государственный институт культуры – в центре цифровой арт-терапии

Фото: предоставлено пресс-службой

17 - 18 сентября 2021 года в Казанском государственном институте культуры прошел Всероссийский хакатон «Цифровая Арт – терапия». Это творческое мероприятие, направленное на создание полноценного программного обеспечения. В нем приняли участие программисты, разработчики мобильных приложений, дизайнеры, проектировщики интерфейсов, психологи, обучающиеся в высших учебных заведениях РТ, в том числе иностранные студенты.

«Цифровая Арт-терапия» - один из 7 хакатонов, проводимых Международным форумом «Kazan Digital Week».

Торжественная церемония открытия состоялась 17 сентября, во время которой к участникам и гостям хакатона с приветственным словом по видеоконференц-связи обратилась заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Она отметила, что в век цифровизации очень важно проводить такие мероприятия.

- Отрадно, что в основе сегодняшнего хакатона лежит идея, связанная с искусством, с душой. Это значит, что каждый из участников подарит свою идею, частичку души тем, кто будет пользоваться результатом сегодняшнего труда, - сказала она.

Затем со сцены Концертного зала института участников и гостей тепло поприветствовали директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов, ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева и вице-президент региональной молодежной организации «Лига студентов РТ» Камолиддин Бобохонов и пожелали успехов командам.

Фото: предоставлено пресс-службой

После завершения торжественной части мероприятия участники отправились по рабочим местам творить. Всего на хакатон заявились 20 команд и 12 отдельных участников из разных вузов республики. В финальную часть были допущены лучшие идеи от 10 команд, представляющие университет Иннополис, КФУ и КазГИК.

В течение двух дней студенты из своей идеи «с нуля» создавали работающий прототип по темам «Цифровой Арт-терапии»: танцевальной терапии, музыкотерапии, игротерапии, изотерапи и оценке творческих способностей: хореографическому искусству, музыкальному искусству, с использованием технологий дополненной и виртуальной реальности в сфере культуры, а также получили менторскую поддержку.

Фото: предоставлено пресс-службой

В рамках хакатона «Цифровая Арт-терапия» для студентов КазГИК были организованы мастер-классы по темам «3D моделирование виртуальных миров» и «Восприятие виртуальной реальности».

Фото: предоставлено пресс-службой

Итоги творческого марафона подвели 18 сентября. Конкурсанты представили экспертной комиссии, в состав которой вошли ведущие преподаватели вузов и IT-предприниматели, интересные приложения в области арт-терапии с использованием VR/AR и технологии захвата движений. В основу проектов легли цветотерапия, библиотерапия, музыкотерапия, изотерапия, которые направлены на оздоровление, улучшение состояния здоровья разных категорий людей. Данные приложения могут быть использованы в культурных, образовательных и развлекательных сферах.

На церемонии закрытия хакатона «Арт-терапия» участников приветствовали заместитель директора - начальник управления развития информационных технологий в сфере безопасности дорожного движения ГБУ «Безопасность дорожного движения» Ильдар Фарахов, ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева и руководитель центра развития компетенций ИТ-парка Наталья Пшеничникова. Они вручили командам сертификаты об участии и озвучили имена финалистов: это команды «Танцформеры/АРТтерия», «Пингвины из Мадагаскара» и «ПАК Интеллектуальная система изотерапии с использованием AR». Объявление и награждение победителей состоятся 24 сентября на Международном форуме «Kazan Digital Week – 2021».

СПРАВКА

Хакатон представляет собой непрерывный «марафон программистов» - короткое динамичное мероприятие, проводимое с целью стимулирования появления новых идей в конкретной предметной области и доведения их до непосредственной реализации на площадке хакатона.