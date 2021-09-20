В Казань на «Аксенов-фест-2021» приедет Андрей Макаревич

Лидер группы «Машина времени» приезжает на этот фестиваль уже не в первый раз. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На этой неделе – с 22 по 25 сентября, в Казани пройдут уже 14-й по счету литературный фестиваль «Аксенов-фест». В этот раз он посвящен Году родных языков и народного единства в Татарстане, а также детской и современной популярной литературе, и конечно творчеству самого Василия Аксенова.

Как сообщил в этот понедельник, 20 сентября, на еженедельном совещании в мэрии города начальник местного управления культуры Азат Абзалов, на «Аксенов-фест-2021» приедет лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, драматург Евгений Попов, татарстанская писательница Гузель Яхина, удмуртская этническая поэтесса Анастасия Шумилова, автор бестселлера «Калечина-Малечина» Евгения Некрасова, детская писательница Анастасия Строкина, прозаик и журналист Марина Ахмедова, а также переводчик Максим Амелин.

Одним из главных событий первого дня фестиваля станет презентация антологии современной татарской прозы на французском языке, выпущенной одним парижским изданием. Главной же площадкой литературного форума традиционно станет Дом-музей В.Аксенова.