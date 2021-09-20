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Происшествия20 сентября 2021 16:03

В Татарстане поймали похитителей ювелирных изделий на 2,8 миллиона рублей

Полицейским удалось задержать злоумышленников «по горячим следам»
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Злоумышленники не успели выехать за пределы республики.

Злоумышленники не успели выехать за пределы республики.

Фото: МВД по РТ

Утром 18 сентября в Набережных Челнах перед открытием в салон ювелирных украшений начали приходить его сотрудники. Первые из них сразу заметили неладное – входную дверь кто-то отогнул. А дальше – больше, внутри павильона оказались разбиты стеклянные витрины, из которых пропали все ювелирные украшения. На место происшествия тут же вызвали полицию. Владельцы салона подсчитали стоимость украденного товара – 2,8 миллиона рублей.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, правоохранители установили, что похитителей ценностей было всего двое, и с места преступления они скрылись на автомобиле белого цвета.

В итоге машину с подозреваемыми полицейские задержали по «горячим следам». Они успели доехать только до Черемшанского района Татарстана.

- Задержанными оказались 30-ти и 29-ти летние жители Самарской области. Причем один из них находился в федеральном розыске за совершение кражи, - сообщили в МВД Татарстана.

При мужчинах полицейские нашли и изъяли похищенные ювелирные украшения. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Для избрания для них меры пресечения на время расследования их отвезли в суд Набережных Челнов.

Похищенные ценности нашли и изъяли.

Похищенные ценности нашли и изъяли.

Фото: МВД по РТ

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