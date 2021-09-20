Казанский УНИКС подписал защитника О Джеем Мэйо

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Казанский баскетбольный клуб УНИКС подписал с 33-летним американским защитником О Джеем Мэйо однолетний контракт. Сообщается в официальном твиттере УНИКСа.

33-летний американец будет выступать под номером "24". Баскетболист обладает огромным опытом выступления в элитном чемпионате мира (НБА), где он провел 547 матчей за восемь сезонов, в среднем набирая 13,8 очка за матч. Выступал Мэйо за такие клубы, как "Мемфис", "Даллас" и "Милуоки".

Отметим, что Мэйо может выйти играть за УНИКС уже 23 сентября - у казанцев состоится встреча краснодарским "Локомотивом-Кубань".