В Татарстане отменен введенный из-за засухи режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации был введен из-за засухи и аномальной жары Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории Татарстана отменили режим ЧС, введенный из-за засухи и аномальной жары. В республике он действовал еще с июня 2021 года. Распоряжение об отмене подписал глава региона Рустам Минниханов. Сообщает пресс-служба президента Татарстана.

- В связи с устранением угрозы продовольственной безопасности и завершением мероприятий по преодолению последствий чрезвычайной ситуации, – обозначается в документе причина отмены режима ЧС.

Данный режим действовал в 38 районах республики. Однако позднее его действие распространили на 42 района. Это, в частности, позволило производителям сельскохозяйственной продукции продлить сроки выплат по кредитам в случае форс-мажора.