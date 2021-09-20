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Общество20 сентября 2021 14:13

В Татарстане отменен введенный из-за засухи режим ЧС

Соответствующий документ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Режим чрезвычайной ситуации был введен из-за засухи и аномальной жары

Режим чрезвычайной ситуации был введен из-за засухи и аномальной жары

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории Татарстана отменили режим ЧС, введенный из-за засухи и аномальной жары. В республике он действовал еще с июня 2021 года. Распоряжение об отмене подписал глава региона Рустам Минниханов. Сообщает пресс-служба президента Татарстана.

- В связи с устранением угрозы продовольственной безопасности и завершением мероприятий по преодолению последствий чрезвычайной ситуации, – обозначается в документе причина отмены режима ЧС.

Данный режим действовал в 38 районах республики. Однако позднее его действие распространили на 42 района. Это, в частности, позволило производителям сельскохозяйственной продукции продлить сроки выплат по кредитам в случае форс-мажора.