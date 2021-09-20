Из-за стрельбы в Перми в образовательных учреждениях Казани и Набережных Челнов усилили меры безопасности

В школах Татарстана за безопасностью следят сотрудники ЧОП. Фото: Олег ЗОЛОТО

После трагедии в Перми, когда 20 сентября студент устроил стрельбу в местном университете, в Казани и Набережных Челнах усилили меры безопасности в образовательных учреждениях. В основном речь идет о пропускном режиме в зданиях.

Отметим, что это в Татарстане было сделано, в том числе и улучшена техническая оснащенность охраны, в школах и вузах после стрельбы в казанской гимназии №175. Там 11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу и взрыв. Погибли семь детей и две учительницы, десятки были ранены или пострадали, когда, спасаясь, выпрыгивали из окон.