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Общество20 сентября 2021 13:41

Из-за стрельбы в Перми в образовательных учреждениях Казани и Набережных Челнов усилили меры безопасности

В основном это касается пропускного режима
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В школах Татарстана за безопасностью следят сотрудники ЧОП.

В школах Татарстана за безопасностью следят сотрудники ЧОП.

Фото: Олег ЗОЛОТО

После трагедии в Перми, когда 20 сентября студент устроил стрельбу в местном университете, в Казани и Набережных Челнах усилили меры безопасности в образовательных учреждениях. В основном речь идет о пропускном режиме в зданиях.

Отметим, что это в Татарстане было сделано, в том числе и улучшена техническая оснащенность охраны, в школах и вузах после стрельбы в казанской гимназии №175. Там 11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу и взрыв. Погибли семь детей и две учительницы, десятки были ранены или пострадали, когда, спасаясь, выпрыгивали из окон.